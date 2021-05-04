Тюменца обвиняют в организации женского наркопритона

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств).

Как следует из материалов уголовного дела, тюменец около 15 лет употребляет запрещенные вещества. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой наркотика, он в октябре 2020 года стал пускать к себе в квартиру трtх женщин-наркоманок. Они делились с ним синтетическим наркотиком.

"Сотрудники полиции задокументировали несколько фактов предоставления жилого помещения для потребления наркотических средств. 28 октября противоправная деятельность тюменца была пресечена полицией", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.