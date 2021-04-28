Житель Тобольска обвиняется в убийстве приятеля

Фото с места происшествия предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске обвинение в убийстве знакомого предъявлено 27-летнему местному жителю.

Трагедия произошла 22 апреля в квартире дома в микрорайоне Менделеево. Там молодой человек распивал спиртные напитки в компании двух знакомых. Один из приятелей ушел домой из-за конфликта, случившегося с хозяином квартиры. В какой-то момент гость разозлился на собутыльника, схватил нож и нанес ему несколько ударов в бедро, грудную клетку и плечо. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте.

"В скором времени мужчина был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу. Он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы", — сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела продолжается.