Ялуторовчанке пообещали компенсацию за лекарства и похитили 270 тысяч рублей

Крупной суммы денег лишилась 53-летняя жительница Ялуторовска, ущерб, причиненный мошенниками, составил более 270 тысяч рублей.

Женщине поступил звонок якобы от сотрудника организации, на сайте которой она раньше заказывала лекарства. Звонивший сообщил о полагающейся ей выплате денежной компенсации в размере 18 тысяч рублей. Для того, чтобы перевести деньги, он запросил номер карты женщины. Ялуторовчанка назвала необходимые цифры, а также идентификационный номер, который поступил ей на телефон. В результате женщине перестали приходить смс-оповещения по ее счету. Она обратилась в банк, там ей сообщили, что по ее счету совершено 24 операции по списанию денег.

Полицией возбуждено уголовное дело по п."в", "г" ч.3 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.