В Тюмени пьяный водитель иномарки столкнулся с дачным автобусом

Сегодня около часа дня на Салаирском тракте на подъездной автодороге к СНТ "Самотлор" столкнулись автомобиль Hyundai Getz и автобус 145-го маршрута.

По предварительным данным, 69-летний водитель иномарки, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением и зацепил двигавшийся во встречном направлении автобус. От удара автомобиль отбросило в кювет, после чего произошло его возгорание.

"В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. В результате ДТП различные травмы получили 58-летняя женщина — кондуктор автобуса, а также водитель Hyundai Getz", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Прибывшим на место ДТП сотрудникам ГИБДД водитель иномарки пояснил, что поехал с приятелем в магазин за спиртным. Показания алкотестера составили 1,05 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.