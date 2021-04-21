Мошенники убедили тоболяка оформить займ и отдать им деньги

Жертвой мошенников стал житель Тобольска. Ему позвонил мужчина и представился сотрудником банка.
Звонивший заверил тоболяка, что мошенники пытаются воспользоваться его данными и незаконно оформить кредит на крупную сумму. Мужчину убедили самому взять в банке займ и тут же его погасить, чтобы у мошенников ничего не получилось. Тоболяк в двух банках оформил кредиты на крупную сумму и под диктовку мошенника перевел деньги на несколько абонентских номеров.
Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.
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