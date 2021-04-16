В Тюмени устанавливают обстоятельства смерти женщины, которую нашли в Заречном парке

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тюмени обнаружено тело женщины, числившейся пропавшей без вести с сентября 2020 года. Сегодня, 16 апреля, около 13:30 тело нашли в Заречном парке, недалеко от места проживания погибшей.

"В производстве следственных органов Следственного комитета РФ по Тюменской области находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 74 -летней жительницы города Тюмени, числившейся пропавшей без вести с сентября 2020 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщает СУ СКР по Тюменской области. — На месте происшествия работают следователи. Обнаружены ее документы".

Для установления точной причины смерти будет назначена судебно-медицинская экспертиза Расследование уголовного дела продолжается.