В Тюменской области судят грибника, от костров которого выгорело около 8 га леса

Фото с сайта прокуратуры

Прокуратура Армизонского района Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении жителя села Раздолье Армизонского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение и повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, c причинением крупного ущерба).

Из материалов уголовного дела следует, что днем 15 октября 2020 года сельский житель отправился в лес за опятами. Вечером развел костер и ушел за валежником. От костра загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сосны. В результате были уничтожены и повреждены деревья на площади 6,1 га.

18 октября грибник собирал грузди и решил заночевать в лесу. Он развел костер и лег спать. Утром проснулся от сильного задымления и покинул место происшествия. В результате пожара были уничтожены и повреждены сосны на площади 1,8 га.

Общий размер ущерба, причиненного природе, составил более 770 тыс. рублей.

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела в Армизонский районный суд для рассмотрения по существу.

В целях возмещения причиненного ущерба подготовлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба.

Санкция ч.2 ст.261УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере до 500 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, принудительные работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на тот же срок.