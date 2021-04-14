Разыскиваются очевидцы по делу об изнасиловании в Исетском районе

В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.131 УК РФ (изнасилование).

По версии следствия, в ночь на 15 марта 2021 года на участке местности, расположенном на 152-м километре автодороги Курган — Тюмень Исетского района, было совершено преступление сексуального характера в отношении женщины.

Со слов потерпевшей, около 8 часов утра на этом участке автодороги она остановила два транспортных средства — одно под управлением неизвестной женщины, которая двигалась со стороны Кургана по направлению в Тюмень, а затем был остановлен автомобиль "Газель" под управлением неизвестного мужчины, который ехал в сторону Кургана и довез женщину до ее дома.

"Следствием разыскиваются очевидцы, которые останавливались и оказали помощь потерпевшей. Если вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, просим сообщить нам по указанным телефонам :8 (34537) 2-14-94, 8-919-931-71-23", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.