В Тобольске мужчина облился бензином и открыл в доме газовый баллон

В Тобольске в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что ее сожитель закрылся в доме, облил себя бензином и пообещал свести счеты с жизнью. На место выехали сотрудники полиции.

Через запертую дверь полицейские вступили в переговоры с мужчиной и уговорили его закрыть задвижку газового баллона, а также впустить их дом.

Когда полицейские зашли в дом, хозяин держал возле горла нож и пригрозил покончить жизнь самоубийством. Для того, чтобы отвлечь его, майор полиции Дмитрий Ярков предложил ему пройти из сеней в комнату. В этот момент незаметно для хозяина в дом зашел еще один страж правопорядка — сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции Олег Янсуфин.

"В ходе беседы мужчина потерял бдительность, и полицейские приняли меры по его обезоруживанию. Стражи правопорядка аккуратно положили гражданина на пол, выбили из рук нож и сковали движения. В последующем гражданин был передан сотрудникам скорой помощи", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.