Тюменца поймали на контрабанде запрещенного вещества из Италии

Жителя Надыма задержали за контрабанду гашиша. Международное почтовое отправление с подозрительным содержимым перехватили сотрудники Тюменской таможни.

Оперативники задержали контрабандиста на выходе с почты сразу после получения посылки. В ходе оперативных мероприятий удалось выяснить, что запрещенный товар мужчина заказал из Итальянской Республики для дальнейшего употребления.

Экспертиза установила, что в посылке было наркотическое средство гашиш, оборот которого на территории Российской Федерации запрещен.

Житель Надыма обвиняется в совершении преступления по пункту "в" части 2 статьи 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Материалы уголовного дела направлены в суд.