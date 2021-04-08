Тюменца задержали за отстрел шести косуль

В заводоуковскую полицию обратились жители одного из сел, которые сообщили, что нашли в мусорном баке головы и шкуры диких животных. По подозрению в преступлении был задержан местный житель 1986 года рождения.

Мужчина признался, что останки животных выбрасывал он, а также рассказал, что с декабря 2020 года по март 2021 произвел незаконный отстрел 6 косуль. Ущерб Управлению по охране объектов животного мира Тюменской области составил 720 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота".