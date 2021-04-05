В тобольском лесничестве с помощью беспилотника выявили незаконные рубки леса

26 марта при проведении патрулирования территории лесного фонда Байкаловского участкового лесничества Тобольского лесничества вблизи деревни Старый Каишкуль Ярковского района на границе с Тобольским и Вагайским районами государственными лесными инспекторами совместно с правоохранительными органами с использованием беспилотного летательного аппарата выявлено три факта незаконной рубки лесных насаждений, общая сумма причиненного вреда лесному фонду составила 1 417 280 руб.

Материалы о лесонарушении переданы в правоохранительные органы для установления и привлечения к ответственности виновных лиц, ведется расследование.

К виновным лицам будут применены меры уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений). Ответственность по этой статье предусматривает наказание штрафом в размере до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет.

Кроме того, виновным лицам необходимо будет возместить вред, причинённый лесным насаждениям, в размере 1 417 280 рублей.