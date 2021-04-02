Тюменец украл гараж с помощью эвакуатора

В полицию с заявлением о краже гаража 49-летний житель поселка Винзили Тюменского района. Неизвестные похитили гараж и контейнер, стоявшие у его дома. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

Подозреваемый в краже был задержан, им оказался 22-летний безработный житель поселка Винзили, ранее судимый за кражу.

Молодой человек живет с мужчиной на одной улице. Пока хозяина не было дома, парень вызвал эвакуатор, погрузил гараж и контейнер и вывез их в пункт приема металлолома. Вырученные деньги он потратил на личные нужды, сообщает пресс-служба МО МВД России "Тюменский". Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража".