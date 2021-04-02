Главу фермерского хозяйства из Аромашевского района обвиняют в хищении бюджетных денег

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы крестьянского хозяйства из Аромашевского района Тюменской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, глава крестьянского хозяйства в сентябре 2017 года решил похитить бюджетные средства, выделяемые в целях государственной поддержки развития семейных животноводческих ферм. Для незаконного получения гранта он предоставил в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области фиктивную выписку с банковского счета о наличии у него собственных денежных средств в сумме 10,1 млн рублей. Наличие денежных средств в размере 40% от плана расходов, необходимого для развития КФХ, являлось обязательным условием для получения гранта.

Департамент агропромышленного комплекса, не подозревая обмана, принял решение о выделении из бюджета 15 млн рублей, большую часть из которых в сумме более 11,1 млн рублей глава КФХ похитил.

Преступление было выявлено в 2020 году правоохранительными органами в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Калининский районный суд.