На продавца салона связи завели уголовное дело за растрату денег фирмы

В Тюмени в полицию поступило заявление от индивидуального предпринимателя о краже денег, принадлежащих его организации. Как оказалось, в хищении средств был замешан один из сотрудников.
Продавец магазина сотовой связи на протяжении нескольких дней осуществлял возвраты денег на свою банковскую карту через терминал оплаты, а также не пробивал некоторые товары в кассовом аппарате. В результате была выявлена недостача в размере 47 тысяч рублей.
Полученные деньги сотрудник магазина, 19-летний ранее не судимый тюменец, потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.160 УК РФ "Присвоение и растрата", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.
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