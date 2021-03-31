В Ярковском районе завели уголовное дело на мужчину, бросившего в сожительницу рога

12:45 31 марта 2021
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В Ярковском районе возбуждением уголовного дела обернулась перепалка между сожителями.

Мужчина и женщина пришли к общему знакомому и распивали алкогольные напитки. Когда женщина уснула, между ее сожителем и хозяином дома произошел конфликт. Приревновав сожительницу к приятелю, мужчина взял стоявшие возле дивана рога лося и бросил их в спящую возлюбленную. Медики констатировали, что селянке причинен легкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба МО МВД "Тобольский", возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия".

Теги: травма , уголовное дело
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