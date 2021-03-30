Тюменец совершил серию разбойных нападений на кредитные фирмы

В тюменскую полицию поступили заявления о разбоях, совершенных по одной схеме. Злоумышленник заходил в офис организации, занимавшейся выдачей микрозаймов, и, угрожая ножом сотрудникам, забирал деньги из кассы.

Личность подозреваемого установили, им оказался безработный тюменец 1971 года рождения, мужчину задержали. Тюменец рассказал, что все действия тщательно планировал и выбирал офисы, в которых, по его мнению, хранилось большое количество наличности. Затем приходил в организацию под видом клиента, запоминал где находится касса и сколько в помещении сотрудников, а также продумывал пути отхода.

В среднем добычей подозреваемого становилась сумма в несколько десятков тысяч рублей. Деньги он тратил на личные нужды. Когда наличность заканчивалась, мужчина шел на новое преступление. Он несколько раз ограбил микрокредитные организации, а потом решил напасть на продуктовый магазин, так как посчитал, что сможет украсть более существенную сумму, однако в кассе оказалось немногим более 2 тысяч рублей. Общий ущерб от действий злоумышленника составил около 100 тысяч. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.