На трассе Курган — Тюмень пьяная автомобилистка спровоцировала ДТП с 4 пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На 174-м километре федеральной автодороги Курган — Тюмень в районе села Червишево столкнулись Toyota и "Нива". По предварительной информации, Toyota выезжала со второстепенной дороги и не пропустила "Ниву", в которой ехала семья с двумя детьми, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В ДТП пострадали 4 человека, им оказывается медицинская помощь. Предварительно, травмированы трое пассажиров "Нивы", в том числе 3-летняя девочка, 6-летний мальчик, а также 42-летняя водитель Toyota .

Водитель Toyota находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, показания алкотестера составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Женщина пояснила, что выпила несколько глотков пива у магазина.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются. Движение по федеральной автодороге не затруднено и не ограничено.