В Тюмени задержали подозреваемого в нападении на продавца в комиссионном магазине

Тюменская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в комиссионном магазине. Им оказался 34-летний безработный мужчина.

Злоумышленник зашел в комиссионный магазин и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал у продавца деньги из кассы. Опасаясь за свою жизнь, работник магазина показал нападавшему, где находятся деньги. Злоумышленник похитил свыше 8 тысяч рублей и скрылся. В отделе полиции мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенную сумму он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ "Разбой". Расследование продолжается.