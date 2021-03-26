В Тюмени задержали подозреваемого в нападении на продавца в комиссионном магазине

14:37 26 марта 2021
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Тюменская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в комиссионном магазине. Им оказался 34-летний безработный мужчина.

Злоумышленник зашел в комиссионный магазин и, угрожая пневматическим пистолетом, потребовал у продавца деньги из кассы. Опасаясь за свою жизнь, работник магазина показал нападавшему, где находятся деньги. Злоумышленник похитил свыше 8 тысяч рублей и скрылся. В отделе полиции мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенную сумму он потратил на личные нужды. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ "Разбой". Расследование продолжается.

Теги: разбой
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