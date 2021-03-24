В Ишиме убрали развалившийся пешеходный мост

В городе Ишиме Тюменской области разрушился главный городской подвесной пешеходный мост через реку Мергень. Переправа соединяла улицу Приозерную и улицу Врачей Калининых.

Жалобы на мост и просьбы его демонтировать не раз поступали от жителей в администрацию Ишима и прокуратуру. Ответ на свой запрос горожане получили после сообщения о проблеме в соцсетях.

О том, что пешеходная переправа через реку пришла в негодность, в один из городских пабликов написал местный житель, пост вышел 22 марта. Его зафиксировали сотрудники Центра управления регионом Тюменской области и передали в администрацию Ишима.

В городской администрации сообщили, что пешеходного моста нет на балансе города, а также отсутствует документация на него, на основании которой можно предусмотреть средства на ремонт. Однако власти пообещали демонтировать мост, это сделали на следующий день.

"Для решения вопроса о восстановлении моста, сотрудниками ЖКХ будет подготовлено и направлено в курирующие областные департаменты письмо о выделении финансирования для разработки проектной документации для строительства переправы", — подчеркнули городские власти.

Сейчас жителей Ишима просят переходить реку по пешеходной части автомобильного моста по улице Магистральной, расположенной рядом в шаговой доступности.