В ДТП на улице Дружбы пострадали трое детей

10:45 24 марта 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла в Тюмени вчера, 23 марта, на перекрестке улиц Дружбы и Алебашевской. Там столкнулись Hyundai и Skoda.

По предварительным данным, водитель Skoda проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, от удара иномарку отбросило на Mercedes.

В ДТП пострадали пять человек, двое взрослых и трое детей — мальчики 9, 11 и 13 лет. Дети ехали в автомобиле Hyundai на заднем сиденье, предварительно, были пристегнуты ремнями безопасности. 

Теги: дети , ДТП
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2021