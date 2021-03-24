В ДТП на улице Дружбы пострадали трое детей

Авария произошла в Тюмени вчера, 23 марта, на перекрестке улиц Дружбы и Алебашевской. Там столкнулись Hyundai и Skoda.
По предварительным данным, водитель Skoda проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, от удара иномарку отбросило на Mercedes.
В ДТП пострадали пять человек, двое взрослых и трое детей — мальчики 9, 11 и 13 лет. Дети ехали в автомобиле Hyundai на заднем сиденье, предварительно, были пристегнуты ремнями безопасности.
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