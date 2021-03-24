В ДТП на улице Дружбы пострадали трое детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла в Тюмени вчера, 23 марта, на перекрестке улиц Дружбы и Алебашевской. Там столкнулись Hyundai и Skoda.

По предварительным данным, водитель Skoda проехала перекресток на запрещающий сигнал светофора, от удара иномарку отбросило на Mercedes.

В ДТП пострадали пять человек, двое взрослых и трое детей — мальчики 9, 11 и 13 лет. Дети ехали в автомобиле Hyundai на заднем сиденье, предварительно, были пристегнуты ремнями безопасности.