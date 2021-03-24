За сутки в Тюмени сбили 4 школьников

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Шесть ДТП с участием детей произошло вчера в Тюменской области, среди пострадавших — 4 пешехода.

"Четыре юных пешехода попали в ДТП в областном центре, все дети переходили улицу вне пешеходных переходов, хотя пешеходные переходы были где-то неподалеку, и все дети вышли или выбежали на проезжую часть из-за стоящего или проезжающего транспорта, ограничивающего обзор дороги им и водителям", — сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

5-летний ребенок сбит автомобилем Honda на улице Орджоникидзе, 11. Дошкольник переходил дорогу с 10-летним старшим братом, младший брат, предварительно, получил ушиб, старший не пострадал.

12-летняя девочка сбита автомобилем Hyundai на улице Щербакова, 177. Она вышла на дорогу из-за стоящего автобуса, проезжающий автомобиль задел ребенка зеркалом. Оба подростка получили ушибы и другие повреждения.

Две 10-летние девочки сбиты на улице Парфенова, 28 автомобилем Volkswagen, им оказан медицинская помощь.