Тюменку осудили на три года за пьяное ДТП

15:45 23 марта 2021
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Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы поселка Винзили. Женщина признана виновной по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

18 октября 2020 года женщина после ссоры с супругом в состоянии алкогольного опьянения поехала  на своем автомобиле Volkswagen Jetta к родственнице в поселок Боровский.  На 21 км автодороги Тюмень — Омск она выехала на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta. 37-летняя водитель Lada получила тяжкий  вред здоровью.

Суд назначил подсудимой  3 года  лишения свободы с отбыванием наказания  в колонии поселении и на 2 года 10 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также постановил взыскать с автомобилистки  в пользу потерпевшей  450 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 35 тыс. рублей в возмещение материального ущерба.

Теги: ДТП , пьяные водители
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