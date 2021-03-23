Тюменку осудили на три года за пьяное ДТП

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней жительницы поселка Винзили. Женщина признана виновной по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

18 октября 2020 года женщина после ссоры с супругом в состоянии алкогольного опьянения поехала на своем автомобиле Volkswagen Jetta к родственнице в поселок Боровский. На 21 км автодороги Тюмень — Омск она выехала на полосу встречного движения, в результате произошло столкновение с автомобилем Lada Vesta. 37-летняя водитель Lada получила тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимой 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и на 2 года 10 месяцев лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Суд также постановил взыскать с автомобилистки в пользу потерпевшей 450 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда и 35 тыс. рублей в возмещение материального ущерба.