Наркосбытчик, за которым гналась полиция, осужден на 12 лет

Уватский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Тюмени. Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Сотрудники полиции по имеющейся информации о сбыте наркотиков в Тобольске остановили на 236-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль под управлением тюменца. После остановки автомобиля мужчина резко сдал назад и на большой скорости скрылся от сотрудников полиции в направлении села Уват. Сотрудники полиции Уватского района обнаружили автомобиль недалеко от села Уват и задержали наркосбытчика.

В ходе осмотра автомобиля было найдено наркотическое средство в крупном размере — общей массой 134 грамма, которое было расфасовано по 119 пакетикам.

Суд признал тюменца виновным и назначил 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.