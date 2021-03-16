В Тюмени суд лишил права управления транспортом водителя, сбившего двух детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Суд на год лишил права управления транспортом 58-летнего водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, сбившего двух детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел 12 марта на улице Грибоедова, напротив школы №25.

Номер автомобиля сфотографировала на мобильный телефон свидетельница ДТП, мама одного из учеников школы. В ходе введенного специального плана-перехват инспекторы полка ДПС ГИБДД задержали автомобиль и водителя.

"Мужчина пытался избежать ответственности, мотивируя свой уезд с места наезда на детей тем, что они упали сами, а он в первую очередь думал о людях из других машин, которые из-за него будут стоять в пробке", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Но вскоре в СМИ было опубликовано видео с видеорегистратора, на котором видно, что Volkswagen, едущий один по дороге в своем направлении, а не в плотном потоке машин, сбивает детей.

При этом в Volkswagen установлены несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не оказалось флеш-карты.

Сегодня на мужчину, который пояснил, что работает водителем одного из агрегаторов "такси", составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на 1 год. По факту ДТП проводится административная проверка.