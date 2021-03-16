В Тюмени суд лишил права управления транспортом водителя, сбившего двух детей

14:46 16 марта 2021
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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Суд на год лишил права управления транспортом 58-летнего водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, сбившего двух детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел 12 марта на улице Грибоедова, напротив школы №25.

Номер автомобиля сфотографировала на мобильный телефон   свидетельница ДТП, мама одного из учеников школы. В ходе введенного специального плана-перехват инспекторы  полка ДПС ГИБДД задержали автомобиль и водителя.   

"Мужчина пытался избежать ответственности, мотивируя свой уезд с места наезда на детей тем, что они упали сами,  а он в первую очередь думал о людях из других машин, которые из-за него будут стоять в пробке", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. 

Но вскоре в СМИ было опубликовано видео с видеорегистратора, на котором видно, что Volkswagen, едущий один по дороге в своем направлении, а не в плотном потоке машин, сбивает детей. 

При этом в Volkswagen установлены несколько видеорегистраторов, но ни в одном из них не оказалось флеш-карты.

Сегодня на мужчину, который пояснил, что работает водителем одного из агрегаторов "такси", составлен административный материал за оставление места ДТП. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортом на 1 год. По факту ДТП проводится административная проверка.

Теги: дети , ДТП , пешеходы
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