В Тюмени разыскивают водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе у школы

Госавтоинспекция Тюменской области

Двое детей сбиты автомобилем в третьем часу дня сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе у пересечения улиц Ялуторовской и Грибоедова - напротив второго корпуса школы №25. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД.

По предварительным данным, двое мальчиков семи лет шли по пешеходному переходу у школы, позади них шла женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, мальчиков сбил автомобиль "Фольксваген Тигуан", женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДПТ выясняются. ГИБДД рекомендует водителю "Фольксвагена" самому явиться в ГИБДД на улицу Одесскую, 16.