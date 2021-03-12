В Тюмени разыскивают водителя, сбившего двух детей на пешеходном переходе у школы

Двое детей сбиты автомобилем в третьем часу дня сегодня на нерегулируемом пешеходном переходе у пересечения улиц Ялуторовской и Грибоедова - напротив второго корпуса школы №25. Водитель скрылся с места ДТП. Его разыскивают сотрудники ГИБДД.
По предварительным данным, двое мальчиков семи лет шли по пешеходному переходу у школы, позади них шла женщина с другими детьми. По свидетельству родительницы, мальчиков сбил автомобиль "Фольксваген Тигуан", женщина успела сделать фото автомобиля и водителя в нем. После этого машина уехала, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Сейчас дети находятся в лечебном учреждении на обследовании, предварительно, тяжелых травм они не получили, обстоятельства ДПТ выясняются. ГИБДД рекомендует водителю "Фольксвагена" самому явиться в ГИБДД на улицу Одесскую, 16.
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