В Рощино нетрезвого мужчину дважды забирала полиция

В аэропорту Рощино в Тюмени задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти.

Мужчина находился в здании аэровокзала в состоянии алкогольного опьянения, его доставили в дежурную часть, привлекли к административной ответственности, а спустя несколько часов после вытрезвления отпустили. Он вернулся в терминал аэропорта и вновь стал распивать алкогольные напитки в одном из кафе, громко выражался нецензурной бранью.

"В результате правонарушитель был повторно доставлен в отделение полиции. Там он попытался оказать сопротивление и ударил полицейского.

Выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за угрозу убийством, разбой, кражу и нарушение неприкосновенности жилища. В этот день он приехал в аэропорт, чтобы улететь утренним рейсом в село Толька в Ямало-Ненецком автономном округе, но опоздал на свой рейс.

В настоящее время в отношении подозреваемого составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.1 и 20.21 КоАП РФ. Кроме того, Уральским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.