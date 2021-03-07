СибурТюменьГаз прокомментировал ситуацию с возгоранием трубопровода в Югре

6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошёл пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием.

Как отмечается в официальном комментарии АО "СибурТюменьГаз", участок оперативно локализован, в настоящее время ведётся утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига) и одновременно организовано по проектным схемам опорожнение трубопровода.

От места возгорания до ближайшего населенного пункта около 44 км. Рисков для населения и окружающей среды нет.

Ведётся мониторинг силами предприятия, в контакте с представителями регионального управления Росприроднадзора. В свою очередь, в региональном управления Росприроднадзора подчеркнули, что руководитель ведомства Светлана Радионова находится на связи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы Службы для установления причин происходящего и оценки нанесённого вреда экологии.