В Тюмени задержали грабителей с Бабарынки

В полицию Тюмени обратился 35-летний мужчина. Он заявил, что в подъезде многоэтажки двое неизвестных его избили, забрали деньги и ценные вещи.
По подозрению в преступлении были задержаны 24-летний житель Вагайского района и 29-летний житель Ишима. Они рассказали, что, находясь в подъезде распивали алкоголь. Вскоре к ним присоединился третий мужчина. В какой-то момент между ними возник спор, переросший в драку.
Приятели избили тюменца и забрали серебряное кольцо, перчатки и 4 500 рублей. Награбленное один из злоумышленников оставил себе для личного использования.
Все участники происшествия ранее неоднократно судимы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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