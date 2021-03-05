В Тюменском районе мужчина осужден за покушение на сбыт 1,8 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя Новосибирска. Молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.
5 ноября 2020 года в лесном массиве вблизи Санкт-Петербурга мужчина забрал из тайников более 1,8 кг марихуаны и гашиша для сбыта на территории Новосибирска. 9 ноября автомобиль Toyota Camry под его управлением был оставлен сотрудниками ДПС на посту в Тюменском районе. Водитель нервничал, было принято решение о досмотре машины. Вещества обнаружили в багажном отделении и под передним пассажирским сиденьем.
Суд назначил молодому человеку 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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