Тюменка осуждена за убийство дочери, которую ревновала к сожителю

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины и 42-летнего мужчины. Тюменка была признана виновной в убийстве, мужчина — в укрывательстве особо тяжкого преступления.

Как следует из материалов уголовного дела, днем 17 сентября 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе дома топором убила свою 19-летнюю дочь, приревновав к сожителю, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

"Движимая ненавистью по отношению к дочери из-за интимной связи с отчимом, женщина схватила палку и ударила девушку по голове. От удара потерпевшая упала, а злоумышленница, вооружившись топором, нанесла множество ударов по голове и шее дочери", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Очевидцами преступления стали два старших сына женщины. 20 сентября 2019 года тело девушки сожители закопали в ограде дома, а топор спрятали в лесу за городом. В ноябре они съехали с этого адреса.

15 декабря 2019 года один из сыновей женщины сообщил в полицию о совершенном убийстве. 16 декабря было возбуждено уголовное дело, а злоумышленница задержана.

Женщина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), мужчина виновным по ст. 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Суд назначил женщине 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мужчина осужден к штрафу в размере 80 тыс. рублей в доход государства.

Следователи установили, что осужденная ранее была судима за убийство отца девушки, свою дочь не воспитывала, так как та с рождения страдала заболеванием и проживала до совершеннолетия в интернате для детей-инвалидов.