В Ишиме судят водителя грузовика за ДТП с двумя погибшими

10:09 04 марта 2021
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Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области  направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя  Первомайского района Тамбовской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение  правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Днем 11 декабря 2020 года молодой человек на автомобиле "КамАЗ" с полуприцепом на 299-м км автодороги Тюмень — Омск в нарушение знака "Обгон запрещен" и горизонтальной дорожной разметки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело, вскоре водитель грузовика предстанет перед судом.

Теги: ДТП
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