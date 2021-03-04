В Ишиме судят водителя грузовика за ДТП с двумя погибшими

Ишимская межрайонная прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Первомайского района Тамбовской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Днем 11 декабря 2020 года молодой человек на автомобиле "КамАЗ" с полуприцепом на 299-м км автодороги Тюмень — Омск в нарушение знака "Обгон запрещен" и горизонтальной дорожной разметки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Logan. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Было возбуждено уголовное дело, вскоре водитель грузовика предстанет перед судом.