Осужден водитель, сбивший тюменку на тротуаре

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя местного жителя. Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Утром 13 января 2020 года тюменец на Volkswagen Polo двигался с превышением скорости по улице Ветеранов Труда. При приближении к перекрестку с улицей Юганский проезд водитель не остановил машину перед стоп-линией на желтый сигнал светофора и уже на красный запрещающий сигнал въехал на перекресток. Произошло столкновение с автомобилем Ssang Yong Kyron II. В результате Volkswagen отбросило на правую сторону, где на тротуаре сбил женщину-пешехода. Пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил подсудимому 1 год ограничения свободы, а также взыскал с молодого человека в пользу потерпевшей 300 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.