Двое тюменцев похитили десяток пожарных кранов

Сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в краже пожарных кранов.

В Тюмени в ходе патрулирования улиц полицейские заметили двух подозрительных мужчин, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Тюменцы увидели сотрудников полиции и попытались скрыться, они спрятались за гаражами. В итоге полиция задержала 44-летнего безработного жителя Тюмени и его 38-летнего знакомого.

Стражи правопорядка обнаружили у них пакет, в котором было 11 пожарных кранов. По версии следствия, один из задержанных предложил товарищу похитить пожарные краны, которые закреплены в подъездах жилых домов. Сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей. Задержанные планировали сбыть похищенное в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".