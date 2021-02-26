Двое тюменцев похитили десяток пожарных кранов

13:13 26 февраля 2021
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Сотрудники полиции задержали мужчин, подозреваемых в краже пожарных кранов.

В Тюмени в ходе патрулирования улиц полицейские заметили двух подозрительных мужчин, которые были в состоянии алкогольного опьянения. Тюменцы увидели сотрудников полиции и попытались скрыться, они спрятались за гаражами. В итоге полиция задержала 44-летнего безработного жителя Тюмени и его 38-летнего знакомого. 

Стражи правопорядка обнаружили у них пакет, в котором было 11 пожарных кранов. По версии следствия, один из задержанных предложил товарищу похитить пожарные краны, которые закреплены в подъездах жилых домов. Сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей. Задержанные планировали сбыть похищенное в пункт приема металлолома.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

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