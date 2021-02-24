Жительница Вагая предстанет перед судом за неисполнение обязанностей по воспитанию детей

В Вагайском районе завершено расследование в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей.

С 31 декабря 2020 года жительница Вагая не исполняла обязанности по воспитанию своих несовершеннолетних детей. По данным следствия, женщина злоупотребляла спиртными напитками и оставляла детей 3 и 4 лет без присмотра.

"В результате противоправного поведения матери один из детей оказался раздетым на улице в сильный мороз, пока мать распивала спиртное у соседей. Ребенка завела домой бабушка и сообщила об этом обвиняемой. Женщина, вернувшись домой, причинила телесные повреждения ребенку и продолжила распитие спиртных напитков. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает", — сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По инициативе следствия и органов опеки судом удовлетворено ходатайство о лишении обвиняемой родительских прав. Дети находятся у родственников, с ними работают психологи. Вскоре уголовное дело рассмотрит суд.