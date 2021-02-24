Заключен под стражу тюменец, обвиняемый в убийстве знакомого

В Тюмени обвинение в убийстве предъявлено 35-летнему местному жителю. Трагедия произошла 18 февраля в квартире дома по улице Революции.

По версии следствия, тюменец и его знакомый распивали спиртное. Между мужчинами произошел конфликт. Один из них вооружился ножом и нанес множественные удары в область живота и шеи приятеля. После этого нападавший скрылся с места преступления. От ранений мужчина скончался на месте от острой кровопотери.

Тюменец был задержан и по ходатайству следователя судом заключен под стражу, сообщает СУ СКР по Тюменской области. Расследуется уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).