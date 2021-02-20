В Тобольске мужчина оставил угнанное авто возле своего дома и пошел спать

В Тобольске молодой человек для прогрева оставил автомобиль заведенным возле подъезда, а когда вернулся, обнаружил пропажу машины.

Угнанное авто обнаружили в одном из микрорайонов города, также полиция установила личность угонщика. Им оказался 35-летний мужчина. Как оказалось, он был в гостях, а потом решил доехать до своего дома на чужом автомобиле. Он оставил транспорт у своего подъезда и пошел спать.

Автомобиль вернут владельцу, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", сообщает МО МВД России "Тобольский".