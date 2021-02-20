Тюменская прокуратура сообщила о выявлении 43 коррупционных преступлений с начала года

В январе-феврале 2021 года в Тюменской области выявлено 43 преступления коррупционной направленности: 27 - факты получения и дачи взяток, 10 коммерческих подкупов, 5 мошенничеств и 1 присвоение.

Цифры озвучены на межведомственном совещании руководителей правоохранительных органов, которое прошло 20 февраля под председательством прокурора региона Владислава Московских в режиме видеоконференцсвязи.

Правоохранительные органы последовательно проводят мероприятия по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, координирующую роль в этой работе выполняет прокуратура. Как отметили в ведомстве, на совещании был рассмотрен ряд проблем, по итогам заседания разработаны конкретные меры по их оперативному решению.