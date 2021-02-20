Тюменская и омская полиция задержали мошенников, вымогавших по ночам деньги у пенсионеров

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области совместно с коллегами из омской полиции задержали подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Установлена их причастность к 32 фактам телефонного мошенничества. Причиненный потерпевшим ущерб составил более 10 миллионов рублей.

Как сообщается на сайте областной полиции, Четверо жителей Челябинской области звонили по ночам на стационарные телефоны пожилых тюменцев, представлялись их близкими родственниками и сообщали, что совершили ДТП с тяжелыми последствиями. Затем телефон брал якобы сотрудник правоохранительных органов и предлагал помочь избежать уголовной ответственности за 500 тыс. рублей или меньшую сумму.

Наличные деньги у потерпевших забирали через местных таксистов или курьеров, которых находили по объявлениям в интернете. Посредники оставляли себе 10 процентов, а остальное переводили на банковские карты подозреваемых.

По оперативным данным, номера стационарных телефонов подозреваемые набирали наугад. В целях конспирации звонки совершали из автомобиля, находясь между регионами России. Звонки жителям Тюмени поступали из Новосибирской, Омской и Свердловской областей. По итогам ночной работы злоумышленники избавлялись от мобильных телефонов и сим-карт и следующий день проводили в автокемпингах.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с мошенничествами и кражами, совершенными с использованием информационных технологий, УУР УМВД России по Тюменской области установили местонахождение злоумышленников. Во время задержания на территории Омской области у них изъяты сим-карты, мобильные телефоны, оформленные на третьих лиц банковские карты, более 500 тыс. рублей наличными и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

"Следственным управлением УМВД России по Тюменской области задержанным предъявлены обвинения в преступлениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных эпизодов их противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.