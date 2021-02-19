В Тюмени рассмотрели дело о покушении на сбыт 6 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.

Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков. В апреле 2020 года из тайника в Республики Башкортостан он забрал партию наркотиков массой более 1,3 кг и сделал несколько закладок в Новосибирской области.

В мае 2020 года он забрал из тайника в Ленинградской области еще свыше 4,8 кг наркотиков для сбыта. Автомобиль, в котором он ехал пассажиром, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе, запрещенные вещества изъяли.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.