В Тюмени рассмотрели дело о покушении на сбыт 6 кг наркотиков

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Новосибирска. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.
Мужчина вступил в сговор с неустановленным лицом для незаконного сбыта наркотиков. В апреле 2020 года из тайника в Республики Башкортостан он забрал партию наркотиков массой более 1,3 кг и сделал несколько закладок в Новосибирской области.
В мае 2020 года он забрал из тайника в Ленинградской области еще свыше 4,8 кг наркотиков для сбыта. Автомобиль, в котором он ехал пассажиром, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе, запрещенные вещества изъяли.
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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