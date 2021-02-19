В Ишиме студент избил гостя, тот скончался

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Ишиме 19 – летнему студенту техникума предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 11 февраля этого года в квартире дома по улице Ленинградской в ходе ссоры молодой человек нанес множественные удары по голове знакомому, который находился в гостях у его родителей. Спустя четверо суток от полученных травм мужчина скончался.

Студент был задержан, расследование уголовного дела продолжается.