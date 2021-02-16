В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного

11:16 16 февраля 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). 14 февраля 2021 года на местном мусоросортировочном заводе на ленте сотрудники завода обнаружили тело младенца. 

Экспертом установлено, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность матери младенца, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Следователи обращаются к возможным очевидцам произошедшего с просьбой обратиться в органы внутренних дел по телефону: 8 (3456) 25-23-70.

Теги: младенец , убийство
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2021