В Тобольске возбуждено уголовное дело по факту убийства новорожденного

Фото: СУ СКР по Тюменской области

В Тобольске возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). 14 февраля 2021 года на местном мусоросортировочном заводе на ленте сотрудники завода обнаружили тело младенца.

Экспертом установлено, что ребенок в момент рождения был доношенным и родился живым. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность матери младенца, сообщает СУ СКР по Тюменской области.