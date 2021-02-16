На тюменца, избившего 72-летнюю мать, завели уголовное дело

10:25 16 февраля 2021
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В тюменскую полицию поступило сообщение из медучреждения о пожилой женщине с переломом носа. Как оказалось, на 72-летнюю тюменку напал ее сын.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой и нанес телесные повреждения своей матери. Спустя некоторое время сын снова подошел к пенсионерке и увидел кровь. Он позвал соседку, которая и вызвала скорую помощь. 

"Объяснить причину поступка злоумышленник не смог", — сообщили в пресс-службе МО МВД "Тюменский".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УУК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". 

Теги: побои
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