На тюменца, избившего 72-летнюю мать, завели уголовное дело

В тюменскую полицию поступило сообщение из медучреждения о пожилой женщине с переломом носа. Как оказалось, на 72-летнюю тюменку напал ее сын.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел домой и нанес телесные повреждения своей матери. Спустя некоторое время сын снова подошел к пенсионерке и увидел кровь. Он позвал соседку, которая и вызвала скорую помощь.

"Объяснить причину поступка злоумышленник не смог", — сообщили в пресс-службе МО МВД "Тюменский".

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УУК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".