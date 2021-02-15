В ДТП на трассе в Уватском районе погиб 60-летний водитель

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сегодня, 15 февраля, на 389-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автомобили Daewoo Nexia и Mazda.

В ДТП погиб 60-летний водитель Daewoo Nexia, житель Башкортостана. В больницу для установления диагноза и оказания помощи доставлены пассажиры "Мазды" — 32-летняя девушка и 7-летний мальчик.

"Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на федеральной трассе не затруднено", — сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.