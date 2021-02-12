В ДТП на трассе Курган — Тюмень пострадали четверо

13:45 12 февраля 2021
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Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Сегодня, 12 февраля, в первом часу дня на 187-м километре трассы Курган — Тюмень столкнулись Chevrolet Lacetti и Mazda Familia. 

По предварительным данным, водитель Mazda, двигаясь по правому крайнему ряду, выехал на обочину, а затем попытался развернуться и столкнулся с попутным автомобилем Chevrolet, который ехал по левому ряду движения. От удара Chevrolet опрокинулся в кювет, а Mazda развернуло посреди автодороги. 

"В результате ДТП пострадали 4 человека: 31-летний  водитель и пассажир Chevrolet, а также 65-летний  водитель и пассажирка Mazda, которая, возможно, получила тяжелые повреждения: женщину зажало в машине. Всех пострадавших на машинах  "скорой помощи" доставляют в больницу", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теги: ДТП
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