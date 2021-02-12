В Тобольском районе возбуждено уголовное по факту гибели на пожаре двух сестер

Фото предоставлено СУ СКР по Тюменской области

В Тобольском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летней девочки и 20-летней девушки на пожаре.

Трагедия произошла накануне в деревне Вармахли. 11 февраля после тушения пожара в частном доме были обнаружены тела двух сестер.

По данным следствия, в ночь трагедии сестры и их брат были дома одни, а мать находилась на работе. Ночью соседи увидели в доме огонь и прибежали на помощь детям. Спасти удалось только мальчика, так как он спал ближе к входной двери, сестры находились в другой комнате, которая была охвачена огнем, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства трагедии.