На тюменской трассе в ДТП на месте дорожных работ пострадали четверо

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовое ДТП произошло сегодня, 11 февраля, на 276-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Автомобиль "Газель" въехал в стоящую "Газель" дорожной службы.

После столкновения один из автомобилей отбросило на "УАЗ".

"На трассе в тот момент производились работы по очистке мостового сооружения, были выставлены все необходимые дорожные знаки. Автомобиль "Газель" дорожной службы выполнял функцию "машины прикрытия" для дорожной техники", — рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека – водитель "Газели" 54 лет, житель Уфы и трое дорожных рабочих 1992, 1994 и 2000 годов рождения, находившихся в автомобиле.

Все пострадавшие доставлены в больницу для оказания помощи и установления диагноза, предварительно, они не получили тяжелых повреждений. Обстоятельства ДТП выясняются.