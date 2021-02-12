В Тобольском районе началась проверка по факту гибели двух сестер на пожаре

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организована проверка по факту пожара в деревне Вармахли. На пожаре погибла малолетняя девочка и ее взрослая сестра.

Сегодня, 11 февраля, в частном доме в деревне Вармахли Тобольского района произошел пожар, в котором погибла 4-летняя девочка и ее 21-летняя сестра. Их 14-летнему брату удалось спастись.

По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских Тобольской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности и профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.