Тюменец осужден на 11 лет за покушение на сбыт героина

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя г. Тюмени. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

18 апреля 2020 года молодой человек на такси поехал в лесной массив, чтобы забрать наркотики из тайника для сбыта. Там его с поличным задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области. Оперативникам поступила информация, что в том месте оборудуют тайники с оптовыми партиями наркотических средств. В связи с этим было установлено наблюдение. У молодого человека изъяли более 83 граммов героина. Он находился в состоянии наркотического опьянения.

Суд назначил подсудимому 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.