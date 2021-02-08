В Тюмени малыш получил ожоги и отравление из-за геля

Тюменские медики спасли годовалую девочку, получившую химический ожог и отравление. Ребенок нанес себе на лицо и попробовал на вкус гель, который используют наружно для уменьшения боли в спине и суставах.

Родители обнаружили плачущую дочь возле открытой коробки с лекарствами. У ребенка покраснели глаза, изменился цвет кожных покровов, отекла слизистая ротовой полости, нарушилось глотание.

Бригада скорой помощи прибыла на вызов спустя пять минут после звонка. Девочке уже оказали первую помощь — промыли рот и лицо проточной водой.

У маленького пациента медики диагностировали отравление и химический ожог глаз, после оказали экстренную помощь – промыли желудок через зонд — и транспортировали в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи напоминают: храните лекарства, бытовую химию и другие опасные предметы и вещества в недоступных для детей местах. По словам медиков экстренной службы, передозировку у маленького ребенка может вызвать даже одна таблетка, предназначенная для взрослого.